Ex-dirigente de clube inglês coloca time à venda no eBay por 99 centavos

Após colocar o Basingstoke Town à venda por 99 centavos de libra no eBay nesta terça-feira, o ex-dirigente Simon Hood conseguiu criar uma polêmica com o clube e alçar o assunto a trending topics no Twitter. A equipe, que joga na sétima divisão inglesa, busca um novo investidor após Rafi Razzak, à frente do clube por 25 anos, afirmar que deixará a presidência do time no fim da temporada. As informações são da BBC Sports.

O primeiro anúncio foi tirado do ar pelo eBay, mas um segundo foi colocado. Até agora, a proposta de compra está em 66 mil libras (R$ 288 mil). "O mundo precisa saber que o clube está à venda. Se não encontrarmos um comprador, ninguém sabe o que acontecerá. Pode até mesmo desaparecer", disse em entrevista à BBC Simon Hood, que já foi dirigente do time.

O próprio Basingstoke Town, no entanto, condendou o anúncio no eBay, em nota publicada no site. "O anúncio foi uma publicidade mal-orientada feita por um ex-diretor e fã que não é dono do clube e não está em posição de vendê-lo", diz o texto. No entanto, reconhece a "façanha" do anúncio em chamar a atenção para a reestruturação do clube.