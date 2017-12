Ex-Fla e Corinthians que jogou Euro pela Polônia dirige Uber no Rio

Imagine pedir um Uber e, quando o carro chega, você se depara com ex-jogador de futebol no volante. Isso pode acontecer no Rio de Janeiro se você cruzar o caminho de Roger "Guerreiro", ex-atleta de Flamengo, Corinthians e até da seleção polonesa.

Revelado pelo São Caetano, durante a campanha do vice-campeonato da Copa João Havelange, em 2000, o lateral esquerdo não atua desde o Campeonato Goiano deste ano. Mas se depender dos calotes que já recebeu na carreira, ele não pretende voltar ao futebol tão cedo.

"Estou sem clube. Tive até alguns contatos de times das Séries C e D, mas estou meio desanimado com o futebol brasileiro. Estou com quatro ou cinco ações trabalhistas contra clubes. Depois da Europa, passei por clubes de menor expressão e é muito difícil. Eles pagam só o primeiro mês, depois não pagam mais. Tem clube de 2014 que ainda não recebi, então você vai desanimando. Depois do Rio Verde dei uma parada e aqui não tenho interesse. Só se aparecer algo com uma estrutura legal", afirmou Roger, em entrevista do UOL Esporte.

Em São Paulo, Roger ficou marcado pela expulsão na eliminação do Corinthians para o River Plate, nas oitavas de final da Copa Libertadores de 2003.

EUROCOPA

Se Roger não é tão conhecido aqui no Brasil, com certeza ele é muito mais famoso no Polônia. Jogador do Légia Varsóvia de 2006 a 2009, ele foi convidado pelo presidente do país à época, Lech Kaczynski, para se naturalizar polonês.

Com o passaporte emitido, foi convocado para a Eurocopa de 2008 e marcou o primeiro gol da Polônia na história da competição, no empate em 1 a 1 contra a Áustria. Ao todo, ele jogou pela seleção em 25 partidas e anotou oito gols.

"Foi marcante jogar uma Eurocopa pela Polônia, que na época não era o que é hoje em dia. O futebol polonês está muito mais conhecido que naquela época. Foi a primeira Eurocopa da história da Polônia. Foi o único gol daquela edição e tive a felicidade de fazer", contou.

No Brasil desde 2013, Roger ainda não desistiu do sonho de retornar à Polônia para viver com a sua família. "Eu até gostaria de ter uma relação maior com o país. Hoje estou com dois filhos pequenos. Ano passado até fui para lá, fui muito bem recebido, o estádio soube que eu estava lá e fizeram uma festa bacana. Tenho um carinho por todos os poloneses, principalmente os torcedores do Légia."