Ex-goleiro de 33 anos é morto com tiro na cabeça durante treinamento

Na noite do último sábado, 16, o ex-goleiro montenegrino Goran Lenac, de 33 anos, faleceu depois de receber um tiro na cabeça enquanto treinava nas instalações do FK Bokelj, na cidade de Cátaro, no sul do país, a cerca de 90 quilômetros a oeste da capital Podgorica. Ele ainda foi levado para um hospital em Risan, município próximo, mas não resistiu aos ferimentos.

Sem atuar pelo clube desde 2015, Lenac foi autorizado pelo clube a utilizar o centro de treinamentos para manter a forma. No momento do ataque, ele estava acompanhado de um amigo que estava ajudando na atividade.

Conforme relatado por policiais ao portal Vijesti, enquanto trabalhava, Lenac foi abordado por um homem alto e de cabelos pretos, que pouco tempo depois atirou.

Segundo o veículo local Skala Radio, os investigadores acreditam que o atirador conhecia o local porque o estádio é cercado por redes e seria difícil encontrar facilmente uma saída à noite. Até a publicação desta nota, o suspeito seguia desconhecido e ainda não havia sido localizado pelas autoridades.

Ainda de acordo com a Skala Radio, o ex-goleiro era conhecido na região e muito querido pelos companheiros. Além disso, ele próprio investia no desenvolvimento de jovens jogadores da região.

"Goran Lenac era um membro exemplar do Football Club Bokelj, que não teve problemas em sua carreira como jogador, antes como goleiro do time e agora treinador de jovens promessas", afirmou Drasko Braunovic, diretor esportivo do clube, citado pelo Vijesti.

Apesar de não ter antecedentes criminais, a morte de Lenac pode estar ligada ao crime organizado local. Como publicado também pelo Vijesti, o ex-goleiro tinha amizades próximas com pessoas envolvidas em gangues locais.