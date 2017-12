Ex-goleiro de Boca e River briga com comentarista: 'Vou te matar!'

Durante a edição da última quinta-feira do programa "El Chiringuito de Jugones", do canal aberto espanhol Mega, dois convidados iniciaram uma discussão acalorada que terminou inclusive com uma ameaça de morte.

Hugo Gatti, ex-goleiro argentino que defendeu o Boca Juniors e o River Plate, ficou enfurecido após o comentarista Cristóbal Soria insinuar que os jogadores de futebol se motivam somente por dinheiro. A colocação foi feita após citar Cristiano Ronaldo, que teria feito um gesto de dinheiro aos jogadores do Celta de Vigo, em referência a uma suposta mala branca que a equipe receberia do Barcelona para vencer os madridistas.

"Os jogadores de futebol jogam, em primeiro lugar, por dinheiro; em segundo, por dinheiro; e terceiro, por dinheiro", disse Soria.

Após aumentarem a voz, Gatti, conhecido como "El Loco", então chutou uma bola que estava no estúdio na direção de Soria e partiu para cima do comentarista. "Fala para provocar e a mim não vai a provocar porque você é um pobre tipo que nunca chutou uma bola. Vou te matar, já me cansou, vou te matar, é sério, como pode sujar o futebol assim, sem vergonha, falso", disse o ex-goleiro. "Vou te matar! Como esse sem vergonha está sujando os jogadores de futebol e ri, o falso? Joguei 27 anos de futebol."

Para tentar tranquilizar Gatti, outros comentaristas pediram para que ele contasse até dez.