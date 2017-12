Ex-goleiro do Corinthians e da seleção lança aplicativo para 'ensinar a jogar bola'

Cada vez mais a tecnologia é importante na formação de atletas. Tanto é que Doni, ex-goleiro de times como Corinthians, Santos, Roma e Liverpool e que defendeu até a seleção brasileira em Copa do Mundo, acaba de criar, em parceria com seu irmão, um aplicativo voltado para "aproximar clubes e empresários de garotos que sonham em ser jogador de futebol".

"O clube faz uma triagem virtual, sem precisar sair do CT, como no caso do Grêmio, avaliando jogadores do Brasil e do mundo a vagas em categorias de base. E os olheiros vão ver quem pode ser selecionado para uma avaliação presencial", explicou Doni, citando que o clube gaúcho é o primeiro com vagas abertas no "Cavadinha", nome do aplicativo.

"Cada uma das peneiras virtuais dura um mês e vamos partir, após sucesso com cinco empresários, para clubes. O Grêmio é o primeiro. E o aplicativo também oferece outros serviços, como dicas profissionais aos atletas. O auxiliar do sub-17 do Corinthians, por exemplo, em breve vai dar dicas para a garotada pelo aplicativo", adiciona João Paulo, irmão do ex-atleta.

O aplicativo, com público voltado para jovens de 9 a 20 anos, está disponível gratuitamente para celulares que utilizam os sistemas Android e iOS.