Ex-goleiro do PSG é preso na França acusado de espancar a namorada por ciúme

O ex-goleiro do Paris Saint-Germain (PSG) e atual titular do Lens Nicolas Douchez, de 37 anos, foi preso em Paris acusado de violência doméstica contra a namorada. A informação é da agência de notícias EFE.

A polícia foi alertada hoje pela manhã e, ao chegar no apartamento, encontrou a namorada do jogador nua, ensanguentada, chorando e com o corpo com alguns hematomas, detalharam as autoridades locais. Douchez, de acordo com o jornal Le Parisien, estava visivelmente bêbado.

A jovem, de 28 anos, disse aos oficiais que a discussão começou de noite, quando o casal saiu de um restaurante. Por causa de ciúme, o jogador teria ameaçado "quebrar a cabeça" da jovem.

Em uma declaração, o Lens afirmou que soube do que aconteceu pela imprensa e apontou que não vai se pronunciar sobre o assunto, porque "eles teriam ocorrido em um ambiente estritamente privado".