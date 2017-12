Ex-goleiro Higuita denuncia que vem sofrendo extorsões na Colômbia

Ídolo da seleção colombiana nos anos 90, e conhecido pelas defesas "malucas", o ex-goleiro René Higuita publicou vídeo em suas redes sociais para denunciar que estaria sofrendo extorsão por parte de uma quadrilha que age em Urabá, noroeste do país.

Segundo Higita, bandidos lhe pediram dinheiro e uniformes. No vídeo, ele pediu para as autoridades investigarem o caso o quanto antes.

"Estou muito preocupado, porque há um bandido que está ligando para me extorquir. Me pediu dinheiro e usa uma camuflagem com o nome de “Bacrim” de Urabá. Não creio muito neste personagem. Mas peço às autoridades pertinentes que, por favor, me ajudem", disse Higuita, em um vídeo postado no Instagram.

Até agora, nenhuma autoridade se manifestou.

Assista abaixo:

Higuita ficou mundialmente conhecido por suas defesas e lances diferentes, que lhe renderam o apelido de El Loco. Uma das mais famosas foi a que ficou apelidada como "defesa do escorpião", em um amistoso contra a Inglaterra, no antigo Estádio de Wembley.

Relembre: