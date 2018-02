Ex-goleiro se torna funcionário de antigo fã que virou presidente

Ídolo do futebol colombiano, o ex-goleiro René Higuita publicou nas redes sociais duas fotos curiosas. O agora preparador de goleiros do Atlético Nacional comparou duas imagens tiradas com 31 anos de diferença entre si. Na primeira, em 1987, o então camisa 1 do time de Medellín aparece ao lado de um garoto que agora, em 2018, acaba de assumir a presidência do clube.

O antigo torcedor e agora chefe de Higuita é Juan David Perez, que assumiu a direção do clube há cerca de dez dias. Antigo executivo de carreira do maior banco colombiano, ele é neto de um antigo presidente do Atlético Nacional e é torcedor fanático do time verdolaga. O novo presidente tem 45 anos e foi indicado ao cargo pelos donos da equipe, a organização Ardila Lülle.

Higuita viveu o ápice da carreira no Atlético Nacional, onde foi titular na conquista da Copa Libertadores em 1989 e garantiu vaga na seleção colombiana que disputou a Copa do Mundo na Itália, no ano seguinte. Famoso pelas acrobacias nas defesas, o ex-goleiro retornou ao clube em julho do ano passado, para trabalhar como preparador de goleiros.