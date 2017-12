Ex-jogador belga morre após ser atingido por raio durante aula de surfe

O ex-jogador belga de futebol Denis Dasoul faleceu no último domingo, 5, após ser atingido por um raio enquanto aprendia a surfar em Bali, no sudeste asiático. De acordo com o jornal inglês Daily Mirror, o defensor, que tinha 34 anos, morreu na hora.

Conforme descrito por uma testemunha citada pelo Mirror, Dasoul e seu instrutor "estavam terminando a sessão de treinamentos e sentados em suas pranchas. Os dois caíram e afundaram na água".

+ Hamilton deixou de pagar R$ 14 milhões em impostos, revela relatório

+ 'Cuspindo?!!', vídeo mostra nova versão sobre confusão no clássico; veja

+ Siga o Fera no Twitter!

Autoridades afirmaram que os hematomas deixados pela descarga elétrica deixaram o peito do ex-jogador e a coxa do professor azuis.

Revelado pelas categorias de base do Standard Liége, Dasoul estreou como profissional no Peruggia, da Itália, em 2001. Em seu país, defendeu Genk, Royal Antwerp e Union Saint-Gilloise.

Após encerrar a carreira no futebol, em 2011, se mudou para a Austrália com a namorada.