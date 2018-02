Ex-jogador do Liverpool critica o Barça: 'Coutinho não vale R$ 620 milhões'

O ex-jogador do Liverpool e hoje comentarista de TV Jamie Carragher criticou o valor pago pelo Barcelona pelo meia Phillipe Coutinho, dizendo que o brasileiro 'não vale' o valor pago por ele, de 160 milhões de euros (R$ 620 milhões).

"Ele (Coutinho) não é tão bom assim, não vale tanto dinheiro", afirmou Carragher, lenda do Liverpool que é comentatista do canal a cabo Sky Sports, insatisfeito com a saída do brasileiro no meio da temporada rumo à Espanha.

Na TV, o ex-jogador atacou a diretoria do clube inglês, além do brasileiro.

"Não estou de acordo com perder Coutinho na metade da temporada. Neste momento estávamos vivos na FA Cup e estamos na Champions League", afirmou. "Os torcedores do Liverpool, incluindo eu, nos sentimos bem quando Coutinho permaneceu na penúltima janela, apesar de sabermos que ele sairia no final da temporada", disse ele, para depois reforçar: "ele não é tão bom assim".