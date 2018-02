Ex-jogador do Manchester United morre de câncer aos 36 anos

Aos 36 anos de idade, o irlandês Liam Miller faleceu em decorrência de um câncer no pâncreas descoberto em novembro do ano passado. Desde então, o meia iniciou tratamentos nos Estados Unidor e na Irlanda.

Liam iniciou a carreira no futebol profissional no Celtic, onde ficou por quatro anos. Já no Manchester United o irlandês atuou por duas temporadas, entre os anos de 2004 e 2006, sob o comando do treinador Alex Ferguson. O ex-jogador também defendeu as camisas de Leeds United, Sunderland e Queens Park Rangers.

Para homenagear Liam Miller, os jogadores do Celtic entraram em campo neste sábado (10) com braceletes da cor preta para enfrentar o Partick Thistle pela Copa da Escócia.

Veja abaixo algumas das homenagens feitas pelos clubes e por David Beckham: