Ex-jogador do Milan se torna prefeito da capital da Geórgia

Ex-zagueiro do clube italiano Milan, Kakha Kaladze recebeu 51,13 por cento dos votos e foi eleito prefeito de Tbilisi, capital da Geórgia. Representando o partido Sonho Georgiano, o ex-jogador conquistou a maioria dos assentos dos governos locais, de acordo os com resultados preliminares da eleição, divulgados neste domingo pelo Comitê Central Eleitoral.

Kaladze se aposentou do futebol em 2011, no mesmo ano iniciou sua carreira política e se tornou um defensor ativo de Bidzina Ivanishvili, o homem mais rico do país e fundador do seu atual partido. Ele também chegou a ser ministro da Energia e vice-primeiro-ministro em governos de aliados de Ivanishvili.

Os candidatos do Sonho Georgiano são líderes de votos em 64 municípios da Geórgia, o partido recebeu 55,66 por cento dos total de votos, consolidando o domínio na ex-república soviética, localizada no caminho do fornecimento de energia para a Europa e central em disputas entre a Rússia e o Ocidente.