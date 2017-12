Ex-jogador 'humilhado' por rolinho de Ronaldinho 'se zoa' no Instagram

Normalmente quando se toma um rolinho, a reação é ficar bravo e até mesmo com vergonha do que protagonizou. Jesper Blomqvist, porém, é diferente. Ele, que tomou uma bola por baixo das pernas de Ronaldinho durante o jogo de lendas de Barcelona e Manchester United, brincou com a situação.

O ex-jogador sueco, de 43 anos, que além do time inglês jogou também por Milan e Parma, registrou a "humilhação" em seu Instagram, postando uma foto ao lado do craque brasileiro, com os dois apontando para as pernas de Blomqvist.

Em sueco, ele ainda colocou uma legenda ressaltando que "normalmente eu sentiria vergonha", mas ressaltou a habilidade de Ronaldinho. Apesar do rolinho, quem "riu por último" foi o sueco, já que o United venceu a partida festiva por 3 a 1.