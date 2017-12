Ex-jogador Marcos Assunção fará estágio no XV para aprender a ser cartola

O ex-jogador Marcos Assunção, que em sua carreira teve passagens pelo Palmeiras, Santos, Flamengo e seleção brasileira, resolveu virar dirigente esportivo e arrumou uma vaga de estagiário no XV de Piracicaba, um dos mais tradicionais clubes do interior de São Paulo.

Na equipe, que atualmente disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, Assunção vai aprender a cuidar do dia a dia administrativo e da gestão do futebol. A intenção do ex-meia é, futuramente, se tornar diretor de futebol, segundo o Globoesporte.com.

"O futebol faz parte da minha natureza. Até quando jogava, eu me interessava pelas funções que fazem parte desse mundo. Estou me preparando bem e estudando bastante. Tenho a experiência de jogador, de contato com o elenco e acredito que isso vá ajudar também", afirmou Assunção, ao portal.

Desde que se aposentou, no ano passado, o ex-jogador vem fazendo cursos voltados para comunicação, organização financeira e coaching esportivo.