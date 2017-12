Ex-joia do Corinthians deixa três no chão e marca golaço na Rússia

Tido com uma das grandes promessas das divisões de base do Corinthians recentemente, Leo Jabá não teve grandes oportunidades no elenco profissional e acabou negociado com o Akhmat Grozny, da Rússia. Em sua estreia oficial pelo clube, porém, deve ter deixado muito torcedor alvinegro com saudades por causa do golaço que marcou.

Na partida contra o Amkar Perm, pela primeira rodada do Campeonato Russo, Jabá recebeu bola enfiada de Magomed Mitrishev, venceu um defensor na corrida, dribrou o goleiro e ainda teve tempo de enganar outro zagueiro antes de tocar a bola para o gol.

Apesar desse ser seu primeiro gol oficial, o atacante, campeão da Copa São Paulo de 2016, já marcou três vezes pelo novo clube. Ele foi contratado no início de julho por R$ 7,5 milhões.