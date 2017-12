Ex-lateral Roberto Carlos tem a prisão decretada por não pagar pensão

O pentacampeão mundial Roberto Carlos, de 43 anos, teve a prisão decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por atraso no pagamento da pensão alimentícia dos dois filhos.

De acordo com a ação, movida pela mãe das crianças, Barbara Thurler, o ex-lateral da Seleção deve em torno de R$ 61 mil. As informações são do portal UOL Esporte.

À Justiça, Roberto Carlos teria alegado dificuldades financeiras para arcar com a pensão, mas o TJ teria rejeitado pedido para parcelamento da dívida, de acordo com a reportagem. Ele propôs quitar R$ 35 mil à vista e pagar outras 13 parcelas de R$ 2 mil, mas a ex-mulher não aceitou. Agora, a prisão deve ser cumprida em regime fechado até que Roberto Carlos pague o total devido.

O ex-jogador atua como embaixador do Real Madrid na Ásia e Oceania. Ele tem nove filhos.