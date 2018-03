Ex-Liverpool sofre colapso e é salvo por companheiro de equipe

Uma cena chocante marcou a partida amistosa da Taça do Rei entre a Eslováquia e a Tailândia, neste último domingo (25). O zagueiro eslovaco Martin Skrtel, ex-defensor do Liverpool, levou uma bolada no rosto, ficou e precisou da ajuda de seu companheiro de equipe para puxar sua língua.

O lance aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo, quando a bola atingiu o rosto de Skrtel. O zagueiro que hoje atua pelo Fenerbahce ficou estirado no gramado até que seu companheiro de seleção, Ondrej Duda, percebeu a gravidade da situação. Nas imagens é possível ver o jogador caído, já sem consciência, e o rápido atendimento da equipe médica.

Martin Skrtel'in, Slovakya - Tayland maçında ölümden döndüğü an! pic.twitter.com/VOVqFMWHFe — Fotomaç (@fotomac) March 25, 2018

Surpreendentemente, o defensor de 33 anos voltou para o jogo depois disso e atuou por mais 45 minutos. Após a partida, o médico da Eslovênia afirmou que estava tudo bem com o zagueiro após submetê-lo a uma série de exames.

O duelo acabou com a equipe de Skrtel conquistando a vitória por 3 a 2 sobre a Tailândia.