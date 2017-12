Ex-Palmeiras chama Real de 'time de ratos' e ironiza dizendo que foi hackeado

O ex-atacante do Palmeiras e hoje comentarista de TV Faustino Asprilla pegou pesado nas críticas contra o Real Madrid, e quando foi cobrado por torcedores, afirmou que teria sido "hackeado". O colombiano, nas redes sociais, criticou duramente a arbitragem do jogo entre Real Madrid e Bayern de Munique, nesta terça-feira, "resolvido" por Cristiano Ronaldo. O Real venceu por 4 a 2, com três do craque português.

Asprilla, no Twitter, publicou: "Chega! Chega de roubos do Real Madrid, gol impedidos, expulsões. Chega de roubos, time de ratos".

Diante da repercussão do comentário, ele tentou se explicar dizendo que a arbitragem estragou um bom jogo. Depois, resolveu ironizar pegando no pé de quem não tem nada a ver com o assunto - Gerard Piqué, zagueiro do Barcelona, que costuma apontar erros de arbitragem a favor do Real.

"Que pena. Hackearam a minha contra e publicaram coisas contra o Real Madrid. Eu acho que foi o Piqué", disse o ex-jogador colombiano, que vestiu a camisa palmeirense nos anos de 1999 e 2000.

Confira os tuítes de Asprilla:

¡NO MÁS! No más robos del @realmadrid goles en fuera de lugar, expulsiones. No más robos, equipo de ratas... — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 18 de abril de 2017