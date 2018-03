Ex-Palmeiras e Grêmio, Warley é esfaqueado em tentativa de assalto

O ex-atacante Warley, que atuou por Palmeiras, Grêmio e até a seleção brasileira, foi esfaqueado, na noite desta quinta-feira, 25, em João Pessoa, durante uma tentativa de assalto. Segundo o Botafogo-PB, time o qual é gerente de futebol, o quadro dele é estável.

De acordo com a Polícia Militar da Paraíba, citada pelo G1, Warley foi abordado perto de um banco por dois rapazes, um deles com uma faca. O objetivo dos assaltantes era o carro da vítima, no entanto, o ex-atacante se assustou e iniciou uma confusão com os ladrões. Nesta ação, foi atingido duas vezes nas costas.

Os criminosos fugiram apenas com o celular da vítima, deixando o carro. Ainda ferido, Warley conseguiu chegar à casa de um amigo, que o levou ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Lá, foi submetido a uma cirurgia emergencial. Na manhã desta sexta, 26, ele foi operado novamente, desta vez para a troca de um dreno.

Natural de Sobradinho, no Distrito Federal, Warley foi revelado pelo Atlético-PR, em 1998. Depois, jogou por São Paulo, Udinese, da Itália, Grêmio, Palmeiras e Náutico. Na parte final da carreira, rodou por equipes do Nordeste, como ABC-RN, Treze-PB, Campinense-PB e Botafogo-PB, onde encerrou a carreira e assumiu um cargo diretivo. Pela seleção brasileira, fez apenas quatro partidas.

O título mais expressivo de sua carreira foi a Copa do Brasil de 2001, com o Grêmio. No tricolor, ainda foi campeão gaúcho, no mesmo ano, e, em 2004, conquistou o Campeonato Paulista com o São Caetano, sob o comando de Muricy Ramalho.