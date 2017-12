Emprestado pelo Palmeiras, Tóbio é expulso aos nove segundos na Argentina

O zagueiro Fernando Tóbio, que jogou no Palmeiras e está emprestado ao Rosário Central, da Argentina, quebrou um recorde no futebol argentino. Ele conseguiu a façanha de ser expulso aos nove segundos de jogo na partida contra o Godoy Cruz, válida pela Copa Argentina.

Assim que o juiz apitou o início do jogo, Tóbio errou uma rebatida na defesa e entregou a bola para o atacante Santiago García, da equipe adversária - antes mesmo de qualquer outro jogador de seu time pegar na bola.

Sem outra alternativa, o zagueiro teve que parar o adversário na falta. O juiz mostrou o cartão após uma breve discussão com os demais jogadores do Rosário.

Apesar da desvantagem numérica, o Rosário conseguiu vencer por 3 a 2 nos últimos minutos e se classificar na competição.

O recorde mundial de expulsão mais rápida é do inglês David Pratt, que quando defendia o Chippenham Town. Ele deixou o gramado com apenas três segundos. No Brasil, o goleiro Felipe, do América-RJ, recebeu o vermelho aos sete segundos de jogo.