Ex-Palmeiras usa mulheres para zoar 'anúncio' de Neymar: 'Eu fico'; entenda

No último domingo, uma foto postada pelo zagueiro Piqué ao lado de Neymar chamou muita atenção nas redes sociais. Na imagem, o espanhol "anunciava" a permanência do brasileiro, que recebeu uma proposta de mais de R$ 800 milhões para se transferir para o Paris Saint-Germain. A foto repercutiu no mundo inteiro, inclusive na Colômbia, onde Faustino Asprilla, ex-jogador do Palmeiras, decidiu brincar com isso.

Ao lado de três belas mulheres, o colombiano postou a foto com a legenda "me quedo", que em português significa "eu fico", em uma clara referência ao post feito por Piqué. Asprilla, aliás, tem fama de fazer sucesso com as mulheres e, recentemente, lançou sua própria marca de camisinhas.

Apesar de toda a repercussão do "anúncio" feito pelo marido de Shakira no Instagram, ainda não é oficial que o Paris Saint-Germain tenha desistido da contratação do brasileiro, o que representaria na maior transferência da história do futebol.