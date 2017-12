Ex-Ponte Preta, argentino detona violência no Brasil: 'É normal levar tiro lá'

Com passagem para lá de discreta na Ponte Preta, o argentino Brian Sarmiento não parece guardar boas lembranças do Brasil. O jogador, que atualmente defende o Banfield, foi vítima de uma bala perdida enquanto esteve no país e, em entrevista a um programa de TV, disse que isso é algo normal por aqui.

"Estava no Brasil, no fim do ano, em São Paulo. Senti o impacto, queimando. Cheguei ao hospital, viram que estava respirando bem, que não acontecia nada. Mexeram e falaram para eu voltar pra casa. É normal levar um tiro no Brasil", criticou o meia, atualmente com 27 anos.

Ainda durante o programa, Sarmiento fez questão de mostrar a bala, que segue alojada em suas costas. Assista: