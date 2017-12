Ex-preparador físico da Argentina critica Messi e diz que Neymar é melhor

Ex-preparador físico da seleção da Argentina, Carlos Dibos fez duras críticas a Lionel Messi em entrevista à emissora TyC Sports.

"Ele não é um líder", disse Dibos. Para ele, diferentemente do que fazia Maradona, Messi não inspira a equipe e já não pode ser considerado o melhor jogador.

"Não falo mal de Messi. É um dos três melhores jogadores do mundo, mas não o melhor. Hoje, o melhor é Neymar", disparou.

Dibos também atacou Mascherando, a quem acusou de inteferir na convocação de jogadores para a seleção argentina, criando um "clube de amigos" dentro do time.

"Tenho a consciência tranquila de que jamais interferi em uma decisão de treinador", respondeu Mascherano no Twitter. "É uma lástima para o futebol argentino que um profissional como o senhor Dibos me atribua responsabilidade por coisas tão graves como as que mencionou".