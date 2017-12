Ex-presidente do Barça detona atual gestão: 'time perdeu credibilidade'

Presidente do Barcelona entre 2003 e 2010, Joan Laporta "detonou" a atual gestão do clube - e não só pela venda de Neymar ao PSG.

Segundo ele, em entrevista ao portal Goal.com, a direção do Barça seria "incompetente e se dedicou a destruir o esquema de jogo". A saída de Neymar, diz ele, só demonstra que o clube "perdeu credibilidade". "A imagem do Barcelona está em baixa no mundo todo", afirmou o dirigente.

Laporta ainda afirmou que o atual elenco está "descompensado". "O Barça estava baseado no sistema de jogo inventado por Johan Cruyff, que potenciou La Masia (centro de formação do clube), e os que estão na direção dedicaram-se a destrui-lo", disse. "Temos um plantel descompensado, a formação está se desfazendo".

Para terminar os ataques, Laporta ainda elogiou o time do arquirrival Real Madrid e disparou contra o atual presidente. "Os jogadores que têm o estilo Barça estão no Real", disparou. E sobre José Maria Bartomeu, que dirige o clube hoje: "É uma pessoa que, com a sua atitude, sequestrou o clube com intoxicação e mentiras. É um presidente que não é confiável. Acho que isso é uma vergonha".

Será exagero?