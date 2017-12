Ex-presidente do Inter é hostilizado em praia, mas gremistas evitam briga

O ex-presidente do Internacional, Vitório Piffero, foi hostilizado por torcedores colorados na beira da praia de Atlântida, no litoral do Rio Grande do Sul, na tarde deste sábado, 7. O ex-dirigente comandou o clube na queda para a série B do Campeonato Brasileiro.

Dois torcedores colorados que faziam um churrasco na beira da praia abordaram Piffero, que estava com mais cinco pessoas. "Eu disse para ele que eu que estava pagando a cerveja dele", afirmou um dos torcedores, que pediu para não ser identificado. A referência foi à mensalidade que ele paga como sócio.

Na discussão, o ex-presidente do Inter declarou que havia dado 15 títulos ao time. O tom da conversa subiu até que um grupo de gremistas se meteu e acalmou os ânimos de todos. Em seguida, Piffero saiu da beira da praia.

As informações são da Rádio Gaúcha.