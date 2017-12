Ex-presidente do Internacional dá soco em jornalista ao vivo na TV

O ano de 2016 está difícil para o Internacional e seus torcedores. Após o time ser rebaixado para a Série B, os colorados agora precisam lidar com um novo fato: o ex-presidente Fernando Miranda acertou um soco na cara do jornalista Julio Ribeiro no programa Cadeira Cativa, da Ulbra TV.

Miranda e os jornalistas discutiam sobre a difícil fase que o time enfrenta até que a discussão entre o ex-presidente e o jornalista Julio Ribeiro saiu do controle. Miranda chamou o jornalista de babaca, ao que Ribeiro respondeu: "Babaca é tu, com 40 minutos dizendo 'eu, eu, eu'".

O ex-presidente do Internacional se descontrolou e partiu para a agressão. Confira no vídeo:

Horas mais tarde, Julio Ribeiro escreveu em seu Facebook que tudo estava bem e que vai processar Fernando Miranda: