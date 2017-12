Ex-presidente do Palmeiras desabafa em rede social: 'Toda volta é difícil'

Completando um ano longe da presidência do Palmeiras, Paulo Nobre resolveu usar as redes sociais para desabafar. O dirigente escreveu sobre o seu retorno como piloto de rally e admitiu que voltar a correr foi uma das formas de se desligar do clube.

"Toda volta é difícil. Depois de quatro anos de imersão no Palmeiras, trabalhando 16 horas por dia, vivendo para o Palmeiras 24 horas, uma vez que até sonhava com os problemas e como resolvê-los, sem final de semana e feriado para recarregar a bateria", conta em perfil no Instagram.

Nobre realizou corridas pela temporada de 2017, ano em que Mauricio Galiotte assumiu o cargo de mandatário no Palmeiras. Apesar de destacar a exaustão no comando alviverde, o ex-presidente não deixou de expor a sua paixão pelo time: "Quando tudo acabou, independente da frustação com a política, eu fiquei totalmente perdido e não sabendo mais como viver meu dia a dia. Ter voltado para o rally me fez sentir Paulo Palmeirinha de novo, um piloto de rally que leva o Palmeiras sempre no coração", afirma.

No perfil Palmeirinha Rally, ele exibe fotos e vídeos da sua nova rotina no esporte. É possível encontrar centenas de palmeirenses nos comentários de cada publicação pedindo o seu retorno.