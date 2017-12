Ex-presidente do Palmeiras pode se candidatar ao Governo de São Paulo

Quem acompanha futebol, certamente conhece Paulo Nobre, empresário de bastante sucesso que presidiu o Palmeiras entre 2013 e 2016. Porém, parece que ele quer mais. Segundo Jorge Nicola, blogueiro do Yahoo, Nobre pretende se candidatar à eleição para o Governo do Estado de São Paulo.

Segundo o jornalista, o anúncio foi feito a amigos durante um almoço no último fim de semana. Ele está afastado de qualquer função pública desde o fim de 2016, quando deixou a presidência do clube do coração e, desde então, estuda o que fazer no futuro e tem ouvido de colegas que deveria seguir os passos de João Doria, empresário de sucesso, mas que não tinha nenhuma ligação com política e acabou sendo eleito prefeito de São Paulo.

Será que isso vai realmente acontecer, ou é só um boato? Claro que a dimensão é outra, mas ao menos como mandatário no Palmeiras ele foi bem, fazendo muito sucesso com os torcedores.