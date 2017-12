Ex-promessa do futebol inglês é detida e internada em hospital psiquiátrico

Quando surgiu no Tottenham, O meia-atacante Aaron Lennon era considerado uma das sensações do futebol inglês e, por causa da sua habilidade e velocidade incrível, sempre foi comparado com grandes astros locais. Agora, porém, aos 30 anos e atuando no Everton, ele chegou ao fundo do poço. No último domingo, ele foi detido pela polícia de Manchester e internado em um hospital psiquiátrico, conforme divulgou nesta quarta-feira a equipe de Liverpool.

Com 21 jogos na carreira pela seleção inglesa e sem disputar uma partida oficial desde o mês de fevereiro, Lennon foi enquadrado na Lei de Saúde Mental e encaminhado para uma unidade de saúde. A alegação é de que está "recebendo atenção e tratamento para sua doença, relacionada ao stress". De acordo com comunicado emitido pela polícia de Manchester, na tarde de domingo, uma patrulha foi avisada por pedestres sobre a situação de um homem, que estava na rua. Em seguida, o detiveram, de acordo com a legislação local.

A imprensa britânica publica que Lennon estava desorientado, na região de Salford, nos arredores de Manchester, quando foi localizado por agentes de segurança.