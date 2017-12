Ex-São Paulo, David Neres dá assistência magistral em vitória do Ajax

Uma das principais promessas do São Paulo no início do ano, o atacante David Neres brilhou na vitória do Ajax por 3 a 1 sobre o Willem II, neste domingo, 24, fazendo um gol e dando uma assistência magistral.

Depois de sair perdendo no primeiro tempo, o time da capital conseguiu a virada na etapa final. O gol da virada surgiu de uma jogada do brasileiro. O ex-tricolor recebeu passe na direita da área, fintou o marcador com um giro e leve toque de calcanhar e foi à linha de fundo. No limite do campo, cortou para o meio de letra e passou para a pequena área, onde Kasper Dolberg só tocou para o gol.

Neres ainda guardou o dele, o último da partida, ao receber dentro da área e bateu rasteiro. O primeiro gol do Ajax foi anotado por Justin Kluivert, filho do ex-atacante do clube e da seleção holandês Patrick Kluivert.

+ Ronaldinho Gaúcho revela que gostaria de ter jogado no Corinthians

+ Técnico do Valencia sofre acidente de carro ao se chocar com um javali

+ Siga o Fera no Twitter!