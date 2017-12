Ex-São Paulo é detido alcoolizado e quase perde a Copa dos Confederações

O lateral-esquerdo Eugenio Mena, atualmente jogando no Sport, foi preso por dirigir embriagado e além da velocidade permitida poucas horas antes da viagem da seleção do Chile para a Rússia, onde a equipe disputará a Copa das Confederações.

Fontes da polícia informaram nesta segunda-feira que Mena foi preso às 23h30 locais de domingo, na estrada que liga Santiago a Valparaíso. O lateral, com passagens por Santos, Cruzeiro e São Paulo, estava a 166 km/h, acima do limite de 120 km/h nas estradas do Chile, e com 1,6 gramas de álcool no sangue, o dobro dos 0,8 permitidos pela legislação do país.

Ele foi libertado por ordem da justiça e autorizado a viajar com a seleção do Chile à Rússia, mas deverá se apresentar quando acabar a participação da equipe no torneio. O técnico do Chile, Juan Antonio Pizzi, deu uma folga para os jogadores se despedirem de suas famílias no domingo. O incidente com Mena ocorreu quando ele retornava de Valparaíso para Santiago.

"Já estamos a par da situação e nada muda. Mena viaja para a Rússia junto ao segundo grupo de atletas", disseram fontes da seleção ao portal chileno "Emol". Após derrotar Burkina Fasso em Santiago em um amistoso na última sexta-feira, o Chile enfrentará a Rússia na próxima sexta-feira e a Romênia no dia 13 de junho. A estreia na Copa das Confederações está marcada para o dia 18, contra Camarões, pelo grupo B do torneio.