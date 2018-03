Ex-seleção brasileira ganha bandeirão e mosaico da torcida do Olympique

O volante Luiz Gustavo já conquistou a torcida do Olympique de Marselha. Atuando há menos de uma temporada no clube, o ex-jogador da seleção brasileira ganhou um bandeirão e um mosaico no último domingo (28).

Durante o empate por 2 a 2 com o Monaco, os torcedores do Olympique subiram um bandeirão na arquibancada com as cores do Brasil e o rosto de Luiz Gustavo. Nas redes sociais, o clube divulgou um vídeo exibindo o momento: "Ontem, a torcida do Olympique fez essa homenagem para o nosso craque! É de arrepiar!", escreveu.

Até o momento, o atleta disputou 27 partidas e balançou as redes cinco vezes. Ele chegou ao Olympique em julho de 2017.

Veja o vídeo: