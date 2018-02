Ex-seleção inglesa se aposenta aos 26 anos por lesão no crânio

A história de Ryan Mason do Hull City não terminou com um final feliz. O meio-campista inglês, de apenas 26 anos, foi obrigado a encerrar sua carreira depois de ter tido uma grave lesão no crânio em um jogo contra o Chelsea, em janeiro do ano passado.

O jogador levou uma cabeçada do zagueiro Cahill no início da partida válida pela 22ª rodada da Premier League. O choque foi tão grande que o britânico precisou ser operado. Mais de um ano depois, ele ainda não havia voltado aos gramados.

O atleta revelado pelo Tottenham atuou no clube londrino por três temporadas, entre 2012 e 2016, tendo sido emprestado a equipes menores no processo. Mason também chegou a vestir o uniforme da seleção inglesa.

Veja abaixo o lance da lesão e alguns dos gols feito pelo ex-jogador:

Not often we look back at goals conceded, but this was some hit!

Wishing you all the best for the future, @RyanMason.#SCFC ⚪️ pic.twitter.com/D3JLWhWZb2 — Stoke City FC (@stokecity) February 13, 2018