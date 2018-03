Ex-seleção, Marcelinho Paraíba é internado com princípio de AVC

Marcelinho Paraíba, jogador do Treze, foi internado nesta quinta-feira em um hospital particular de Campina Grande com principio de acidente vascular cerebral.

O meio-campista, que tem passagens pela seleção brasileira, São Paulo, Santos, Flamengo e Hertha Berlim, defende atualmente a equipe do Treze, que já informou que irá se manifestar sobre o caso ainda nesta quinta-feira, depois de conversar com amigos e familiares do jogador.

Segundo a reportagem do portal Uol, o veterano de 42 anos deu entrada no local às 15h. O hospital ainda não tem um boletim médico para informar seu estado de saúde.

Marcelinho será desfalque do Treze para o clássico contra o Campinense, neste domingo.