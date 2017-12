'Ele não entendia muito de futebol', diz Roberto Carlos sobre ex-técnico

O jogador Roberto Carlos criticou a atuação do inglês Roy Hodgson como técnico do Inter de Milão, em entrevista ao Planet Football. O brasileiro atribui alguns momentos ruins da carreira a Hodgson, com quem trabalhou entre os anos de 1995 e 1996. "Ele não entendia muito de futebol."

Ex-lateral esquerdo da Inter, Roberto Carlos disse que a passagem de Hodgson pelo time o "destruiu". “Ele me colocou no meio-campo. Tive que considerar que havia o risco de encerrar minha carreira na Seleção”, contou.

Ainda sobre o futebol europeu, Roberto Carlos também se pronunciou sobre a derrota do time italiano na Copa da Uefa em 1996: "Foi puramente por culpa do Hodgson". Apesar das críticas, o brasileiro amenizou. "Não significa que eu não tenha uma boa relação com ele."

Hoje, Roberto Carlos é embaixador do Real Madrid e treinador do South Melbourne. Seu último trabalho como técnico foi no Delhi Dynamos, na Índia. Em 2002, ele foi um dos protagonistas da Seleção Brasileira na Copa da Coreia do Sul e Japão, onde o País se tornou pentacampeão.