Ex-United guarda mágoas de Ferguson: 'Me matou na frente de todos'

O atacante Louis Saha teve bons momentos no Manchester United, sendo bicampeão inglês e vencedor também da Liga dos Campeões. Para chegar ao sucesso, porém, ele teve que passar por momentos complicados com o técnico Alex Ferguson.

Mais de dez anos depois, o francês relembrou um episódio que viveu em seu início de carreira no clube, em 2004. Durante um jogo contra o Everton, Saha até marcou um gol, mas perdeu duas chances claras que quase complicaram o jogo, que terminou em 4 a 3 para o time de Manchester.

"Me matou na frente dos meus colegas. Era o meu segundo gol pelo clube. Estávamos jogando em Goodison Park e estava me sentindo confiante. Perdi dois gols na cara que poderia nos ter dado uma goleada por 6 a 0 e ele me destruiu. Me disse que estava num clube grande e que tinha de estar à altura do desafio", revelou o ex-atleta, que também jogou por clubes como Fulham, Tottenham e Lazio, além da seleção francesa.

A lembrança de Saha pode trazer bons frutos ao United, que neste domingo enfrenta exatamente o Everton pela quinta rodada do Campeonato Inglês.