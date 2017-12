Ex-zagueiro uruguaio rasga elogios a Lugano: 'Tem que lavar a boca para falar dele'

Paolo Montero foi um dos grandes zagueiros de sua geração. Com passagem marcante pela Juventus, onde conquistou inúmeros títulos, o ex-atleta não teve a mesma sorte em sua passagem pela seleção do Uruguai. Em 14 anos defendendo a Celeste, disputou apenas uma Copa do Mundo, sendo eliminado na primeira fase. E se hoje em dia o time uruguaio é bastante respeitado, Montero credita a quatro nomes: Oscar Tabarez, Luis Suárez, Diego Forlán e Diego Lugano, zagueiro do São Paulo.

"Você tem que lavar a boca para falar de Forlán e Lugano. Forlán foi um dos melhores profissionais que eu já vi, um animal. Por exemplo, quando acabava o treino, íamos tomar mate e ele ficava treinando chutes, cobranças de falta", elogiou o ex-zagueiro. "Lugano, outro animal. Um ganhador nato. E na verdade, tudo que conseguiram eles mereceram pelo profissionalismo que tiveram", disse, em entrevista a um programa de TV do Uruguai.

Além de conduzir a seleção às duas últimas Copas do Mundo, conquistando um quarto lugar na África do Sul, a dupla também foi fundamental no título da Copa América de 2011. Tudo isso sob o comando de Oscar Tabarez, técnico uruguaio desde 2006. "Não tive a sorte de ser dirigido pelo maestro, mas a verdade é que nestes 10 anos ele fez história e não só pela seleção principal. Organizou, encontrou bons líderes. Ele esteve no Milan, no Boca, levou essa organização e olha onde estamos. Veja o centro de treinamento. Tem grama sintética, academia, salas, os jogadores viajam confortáveis. Ele também colocou as seleções de base para jogar em finais de mundiais. Assim, eu aplaudo o maestro", elogiou Montero, mostrando certo arrependimento de não ter atuado sob o comando de Tabarez.

Sobre Luis Suárez, o ex-zagueiro, que ganhou fama por causa de sua seriedade e seu jogo duro, foi enfático: "De todos que vi, e vi Sosa e Francescoli, mas penso que Luis Suárez é o melhor dos últimos 20 ou 30 anos", completou, comparando o atacante do Barcelona a figuras históricas da seleção.