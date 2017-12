EXEMPLO: Tradicional clube uruguaio monta time de futebol para cegos

O Peñarol anunciou nesta quinta-feira que terá uma equipe de futebol para cegos e que buscará promover a criação de uma liga local para desenvolver a modalidade no Uruguai. O presidente do clube, Juan Pedro Damiani, disse que apoia a iniciativa e espera que os jogadores da nova equipe se sintam "abraçados e felizes de jogar" com a camisa aurinegra.

"Há uruguaios que infelizmente não podem ver, mas isso os dá mais paixão pelas coisas. Há um tempo temos dado passos certos e contundentes para nos aproximar das pessoas. O clube não pode se limitar a um campo de futebol e 11 jogadores", afirmou Damiani. O diretor da equipe de futebol para cegos do Peñarol, José Luis Bringa, afirmou que será "um dia histórico" para o esporte do país porque será a primeira vez que um clube uruguaio toma essa atitude. "O Peñarol dá a possibilidade aos jogadores cegos que sigam vivendo sua paixão pelo esporte, promovendo e criando novos espaços", destacou o dirigente.

Bringa expressou que a ideia é promover uma liga, que deve começar com poucas equipes, mas que, com o tempo, poderá se tornar profissional. Um dos jogadores da nova equipe, Anthony Da Luz, disse que esta é uma "grande iniciativa" para ele e seus companheiros. "Muito se fala de inclusão, mas pouco se faz. Aqui está o exemplo de que essa força existe e que podemos lutar por uma sociedade melhor", afirmou.