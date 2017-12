Exército tira sarro do Vasco no Twitter, revolta torcida e pede desculpas

Uma publicação feita no Twitter pela conta oficial do Exército Brasileiro em resposta a um usuário da rede social revoltou a torcida do Vasco e fez com que a corporação respondesse se justificando nesta quarta-feira.

Tudo começou quando um tuiteiro identificado como Matheus, e que aparece vestindo uma camisa do Vasco na foto do perfil, "reclamou" ao Exército na rede social de que fora dispensado após um ano de serviços militares, diante dos pedidos de outros recrutas para que também deixem a corporação.

“Enquanto ele (outro seguidor) está querendo dispensa, eu queria era estar até hoje no EB (Exército Brasileiro). Fui dispensado contra a minha vontade, fiquei só um ano”, tuitou Matheus.

A conta do Exército respondeu, citando o time: "praticamente o tempo que o @vascodagama ficou na 2ª Divisão. Então, você pode ter estabilidade e seguir carreira se fizer nossos concursos".

O tom da resposta revoltou vários vascaínos. "Sou militar e digo que o administrador desta página agiu com pleno desrespeito a instituição @VascodaGama e seus torcedores!", respondeu um dos seguidores. "Um desrespeito à uma instituição centenária como o Vasco, lamentável", tuitou outro.

Nesta quarta-feira, também por meio do perfil no Twitter, o Exército respondeu em tom de arrependimento. "A intenção foi mostrar que existem outras formas de retornar ao EB. Nossa tropa representa todas as torcidas e a do Vasco é uma das maiores", tuitou a instituição.

Confira os tuítes:

Enquanto ele ta querendo dispensa, eu queria era estar até hoje no EB. Fui dispensado contra a minha vontade, fiquei só 1 ano. — Matheus ✠ (@matheuusL_) 15 de agosto de 2017