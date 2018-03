Exibindo o pé imobilizado, Neymar posta foto na torcida pela seleção

Neymar não pode entrar em campo, mas mesmo de longe mostra o seu apoio pelo Brasil. Em seu perfil oficial no Instagram, o jogador do Paris Saint-Germain publicou uma foto exibindo o pé imobilizado e mostrando a sua torcida pela seleção no amistoso desta sexta-feira, contra a Rússia.

Afastado dos gramados, Neymar segue em processo de recuperação após sofrer uma fratura no quinto metatarso do pé direito e passar por uma cirurgia no último dia 3 de março. Caso o prazo de reabilitação mais longo se confirme, só voltará aos jogos oficiais no fim de maio.

Em campo, Douglas Costa foi o jogador escolhido para entrar no lugar de Neymar pela seleção brasileira. Vale lembrar que o técnico Tite já tentou tirar a pressão do atleta afirmando que o craque do Paris Saint-Germain "é insubstituível".

