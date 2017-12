Fã de 54 anos faz tatuagem com rosto de Messi em sessão de 6 horas

Nora Franchini se considera a maior fã de Lionel Messi. Para deixar a paixão registrada, ela resolveu tatuar o rosto do jogador e suportar uma sessão de seis horas.

A homenagem tomou conta das redes sociais, com muitos internautas elogiando a tatuagem. Nora também ganhou destaque em diversos jornais. A publicação do Clárín, veículo de maior circulação na Argentina, parabenizou a senhora por ter suportado uma longa sessão de agulhadas para mostrar o seu fanatismo pelo craque.

De acordo com um jornalista da GloboNews, a torcedora chegou a destacar que dor ela sentiu na Copa de 2014: "Nora causou sensação entre os torcedores argentinos ao estampar a face de Lionel Messi em suas costas. Ela aguentou seis horas de "espetadas" sem se queixar. Ela sublimou isso indicando que a dor da derrota perante a Alemanha em 2014, na Copa do Mundo, foi muito mais dolorosa do que a ação do tatuador".