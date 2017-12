Fã de Alexandre Pato, torcedor mirim do Villarreal se despede do brasileiro

O atacante Alexandre Pato teve uma passagem rápida pelo Villarreal, mas suficiente para ganhar pelo menos um novo fã. Famoso nas redes sociais por aparecer em um vídeo comemorando ter encontrado a figurinha do jogador, o pequeno Manuel, torcedor do Villarreal, despediu-se nesta segunda-feira do atacante.

Após a confirmação da saída do brasileiro para o Tianjin Quanjian, da China, o menino fez um post desejando boa sorte ao jogador. ''Feliz pelo meu amigo, sempre no meu coração. Eu posso vê-lo e lhe seguir pela TV, aqui sempre será sua casa. Parabéns''.

A reação do garoto ao encontrar a figurinha do camisa 10 do Villarreal, emocionou o jogador que decidiu promover um encontro com seu novo fã. Além disso, Manuel entrou em campo com a equipe antes do duelo com o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, no dia 21 de janeiro.