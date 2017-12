Fã de pagode, Cavani dá camisa do Uruguai ao grupo Raça Negra

Em 2015, o Paris Saint-Germain revelou que Edinson Cavani é muito fã de música brasileira. Na última quinta-feira, 7, o matador uruguaio provou mais uma vez sua preferência musical, mostrando até sua admiração por um dos principais grupos de pagode do País, o Raça Negra.

Por meio do perfil oficial no Facebook, a banda publicou um vídeo gravado por Cavani, no qual o atacante dá de presente uma camisa da seleção uruguaia. O post foi ao ar horas antes da apresentação do grupo na capital uruguaia, no Teatro de Verano, na última quinta, 7.

"Olá, queria mandar um abraço para todos os amigos do Raça Negra, que em poucos dias estarão aqui no meu país. Bem, queria dedicá-los este presente, esperando que possam vir aqui e divertir a todos com a música de vocês, que é algo muito lindo, que se escuta muito no meu país", diz Cavani no vídeo.

Presente do Jogador Cavani Agradecemos de coração pelo carinho Edi Cavani! Que honra. ❤ Publicado por Banda Raça Negra em Quinta-feira, 7 de dezembro de 2017