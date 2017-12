Fã invade campo para abraçar Ronaldinho e não acha craque: 'Driblei ele'

Ronaldinho segue dando show pelo mundo em jogos amistosos e partidas das lendas do Barcelona. Sem o compromisso da vitória, o craque está ainda mais dedicado naquilo que ele sabe fazer de melhor: driblar.

No último fim de semana, Ronaldinho participou de um jogo entre Galacticos x Leyenda e conseguiu "driblar" até um fã que invadiu o campo para abraçá-lo. O torcedor entrou no campo para tietar o craque, mas não o encontrou. Quando os seguranças já estavam retirando o jovem de campo, o brasileiro foi de encontro com o costa-riquenho para lhe dar um abraço, e prometeu um autógrafo ao fim da partida.

“Acho que driblei ele sem querer kkkkkkk”, escreveu o ex-camisa 10 do Barcelona em seu perfil no Twitter.