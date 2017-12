Fabinho, do Mônaco, 'homenageia' Cristiano Ronaldo com corte na canela

O lateral brasileiro Fabinho, do Mônaco, cortou a canela durante a vitória por 3 a 1 sobre o Toulouse, neste sábado, mas aproveitou a lesão para tirar uma onda nas redes sociais.

A marca da lesão sofrida se parecia com o número 7 e, em suas redes sociais, Fabinho usou a cicatriz para completar as iniciais de Cristiano Ronaldo, formando um "CR7" alternativo. "Siiiiii!", ainda colocou o brasileiro na legenda da foto.

Com um jogo a menos, o Monaco lidera o Campeonato Francês com 83 pontos, três a mais que o Paris Saint-Germain. Já o Toulouse é o 12º, com 42 pontos.