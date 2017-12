Fabuloso toma banho de nitrogênio a -156°C para encarar o Fla: 'é guerra'

O 'fabuloso' Luis Fabiano, centroavante do Vasco, resolveu levar bem a sério o trabalho na parte física para encarar o Flamengo, no clássico carioca pelo Brasileirão, neste fim de semana. Ele fez um tratamento criogênico numa câmara cheia de nitrogênio líquido, a 156 graus celsius abaixo de zero, e postou no Instagram.

O tratamento tem a finalidade principal de estimular a circulação sanguínea e acelerar a recuperação muscular, e foi feito no no Centro Avançado de Prevenção, Reabilitação e Rendimento Esportivo (Caprres). Fabuloso publicou um vídeo no Instagram mostrando o procedimento.

“Nova máquina do Caprres. Amanhã é guerra. Vasco da Gama“, escreveu na legenda da imagem.

Para não congelar dentro do equipamento, o máximo recomendado é que se fique na câmara criogênica de dois a três minutos. Confira: