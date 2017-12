Facebook firma acordo com MLS para streaming de jogos de futebol

O Facebook assinou um acordo com a Major League Soccer (MLS, a liga principal de futebol nos Estados Unidos e Canadá) e com o conglomerado de mídia em língua espanhola Univision Communications para o streaming de pelo menos 22 jogos em inglês durante a temporada regular de 2017, informa a agência de notícias Reuters.

O movimento faz parte do foco das redes sociais em firmar parcerias para streaming ao vivo de eventos esportivos, numa era em que os fãs recorrem cada vez mais à internet para ver os jogos.

O primeiro jogo disponibilizado na plataforma será disputado entre o Atlanta United e o Chicago Fire, em 18 de março. O MLS também produzirá 40 shows, chamados Matchday Live, incluindo destaques e análises das partidas e equipes, exclusivamente para o Facebook.

As partidas serão exibidas na página da Univision Deportes, o canal multímidia de esportes da Univision, no Facebook, enquanto os programas serão disponibilizados na página do MSL na rede social.

A Univision já transmite jogos do campeonato mexicano em inglês, desde o mês passado. O conglomerado de mídia diz que oferecerá o streaming de 46 partidas da liga mexicana de futebol em 2017, todos pelo Facebook.