Fair play de Rodrigo Caio salva Jô e ganha as redes sociais

O zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo, ganhou as redes sociais na noite de domingo, 16, por um gesto de fair play durante o jogo contra o Corinthians, na semifinal do Paulistão, que terminou com vitória do Timão por 2 a 0.

Depois de um lance na entrada da área, em que o goleiro do Tricolor, Renan Ribeiro, reclamou de dor após choque com Rodrigo Caio e Jô, do Corinthians, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira acabou assinalando cartão amarelo para o atacante corinthiano.

Prontamente, Rodrigo Caio avisou que foi ele quem colidiu acidentamente com o goleiro, fazendo com que o árbitro anulasse o cartão dado a Jô. Se o cartão tivesse sido mantido, o atacante não poderia estar no jogo de volta, na Arena Corinthians.

A atitude de Rodrigo Caio recebeu elogios nas redes sociais. No perfil oficial do Corinthians, a equipe publicou a hashtag #FairPlay, acompanhada de uma foto de arquivo, em que o zagueiro tricolor aparece num lance com Jô. Confira:

Parabéns ao Rodrigo Caio. Que sirva de exemplo pra essa cultura babaca de levar vantagem do jeito que for. Mandou bem. — Dan Stulbach (@danstulbach) 17 de abril de 2017

Parabéns @RCaio03 bela atitude. Precisamos mais caras assim. — Fernando Meligeni (@meligeni) 17 de abril de 2017

Pra não passar em branco: aplausos para Rodrigo Caio. Atitude esportiva e de elegância. Parabéns. — Antero Greco (@anterogreco) 16 de abril de 2017

Uma atitute dessa tem que ser exaltada num mundo péssimo que vivemos hoje. Parabéns Rodrigo Caio, Luis Flávio e o bandeira. — Gol de Baltazar (@GoldeBaltazar) 16 de abril de 2017

Bela atitude do Rodrigo Caio, viu que fez a falta no Jô e disse ao árbitro para retirar o cartão amarelo que havia dado a ele. — Corinthians (@SCCPoTimedoPovo) 16 de abril de 2017

Atitude LOUVÁVEL do Rodrigo Caio agora. Falou que ele pisou no goleiro e foi retirado o cartão do Jô. — Vinicius Silveira (@VinniSilveira) 16 de abril de 2017