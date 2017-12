Falcão e Wesley Safadão reúnem amigos para partida beneficente

O craque do futsal Falcão e o cantor Wesley Safadão participam do “Jogo das Estrelas”, partida beneficente marcada para 20 de dezembro no Estádio Dr. Novelli Jr. O dinheiro dos ingressos irá ajudar a campanha Natal Sem Fome, do Fundo Social de Solidariedade de Itu (Funssol).

Entre as presenças esperadas na partida, estão os ex-atletas Zico, Cafu, Juninho Paulista, Denílson, Amaral, Amoroso, Fábio Assunção, Marcos Assunção e Elano, além do meia Nenê, do Vasco, e dos cantores Marrone e MC Livinho. Outros nomes são aguardados para a festa, que já mobiliza moradores da região.

Quem gosta de futebol sabe do que o Falcão é capaz com a bola no pé, mas o cantor Wesley Safadão também não faz feio. Em jogo amistoso realizado no ano passado, o cantor mostrou habilidade, marcando um golaço de falta.

Jogo das Estrelas: Amigos de Falcão x Amigos de Wesley Safadão

Data: 20/12/2016, a partir das 19h

Onde: Estádio Novelli Jr, em Itu (SP)

Preço dos ingressos:

Arquibancada: R$ 15 + 1 kg de alimento não perecível*

Cadeira coberta: R$ 20 + 1 kg de alimento não perecível*

Crianças com até cinco anos: entrada franca