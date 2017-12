Falhas de Muralha, pênalti inexplicável e dedada: as bizarrices da rodada

Com o título e as vagas para a fase de grupos da Copa Libertadores definidas, a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro foi muito importante para a briga contra o rebaixamento. Mas o que foi realmente marcante nos jogos deste final de semana foram os inúmeros erros e lances bizarros.

Separamos oito deles, de frango e falhas de goleiros, a cartões por motivos improváveis e curiosos.

